Deutschland verschlechtert sich in Klimaschutz-Rangliste

Baku: Anlässlich der 29. UN-Klimakonferenz haben die Umweltorganisation Germanwatch und das NewClimate Institute den aktuellen Klimaschutz-Index veröffentlicht. Am besten schneidet Dänemark ab, gefolgt von den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Schlusslicht ist der Iran. Deutschland verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze und steht nun auf Rang 16. Damit werden die Bemühungen nur noch als "mäßig", nicht mehr als "gut" bewertet. Trotz des Ausbaus erneuerbarer Energien halten viele Länder laut der Analyse noch zu sehr an fossilen Brennstoffen fest. Zwar seien in fast allen Staaten mit hohen Emissionen Elektrifizierung und erneuerbare Energien - Zitat - "mit Wucht auf der Überholspur", dieser Trend führe aber in viel zu wenigen Staaten zu einer konsequenten Abkehr von fossilen Energien, insbesondere von Gas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 07:00 Uhr