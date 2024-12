Deutschland verhängt Einreisesperren wegen Gewalt in Georgien

Berlin: Deutschland hat gegen neun Menschen Einreisesperren verhängt, die für die Gewalt gegen Demonstranten in Georgien mitverantwortlich sein sollen. Das teilte das Auswärtige Amt am Abend mit. Es veröffentlichte eine gemeinsame Stellungnahme der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens. Diese zeigten sich - so wörtlich - "ernsthaft besorgt" über die politische Krise in Georgien. Seit Wochen demonstrieren dort Menschen für eine Rückkehr zum Pro-EU-Kurs und für eine Wiederholung der Parlamentswahl vom Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 20:00 Uhr