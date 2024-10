Deutschland und Türkei wollen wirtschaftlich noch mehr zusammenarbeiten

Istanbul: Bundeskanzler Scholz und der türkische Präsident Erdogan haben eine noch engere wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbart. Nach Beratungen mit Scholz in Istanbul machte Erdogan am Nachmittag deutlich, dass das jährliche Handelsvolumen von rund 55 Milliarden US-Dollar auf 60 Milliarden gesteigert werden soll. Er drängt weiter darauf, dass türkische Staatsbürger visafrei in die Europäische Union reisen können. Gleichzeitig pocht Erdogan bei seinem - Zitat - "verehrten Freund" auf weitere Waffenlieferungen, Scholz habe ihm die in Aussicht gestellt. Der Bundeskanzler betonte, beide Länder stünden an der Seite der Ukraine. Und auch wenn man bei der Sicht auf Israel unterschiedlicher Meinung sei, strebe man doch gemeinsam eine friedliche Lösung des Konflikts im Nahen Osten an.

