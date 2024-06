Deutschland steht im Achtelfinale der Fußball-EM

Stuttgart: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Europameisterschaft geschafft. Das Team von Trainer Nagelsmann gewann sein zweites Gruppenspiel gegen Ungarn mit 2 zu 0. Die Tore schossen Musiala und Gündogan. Im ausverkauften Stadion von Stuttgart verfolgten tausende Fans die Partie - unter ihnen auch Bundeskanzler Scholz und Ungarns Regierungschef Orban. Zuvor hatten sich Kroatien und Albanien 2:2 getrennt. Auch das Abendspiel endete unentschieden. In der Gruppe A spielte Schottland gegen die Schweiz 1:1. Nach diesem Ergebnis reicht am Sonntag in Frankfurt schon ein Unentschieden gegen die Schweiz, um den Gruppensieg perfekt zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 06:00 Uhr