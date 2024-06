Deutschland startet mit 5:1-Sieg in die Fußball-EM

München: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem klaren Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Das Team von Trainer Nagelsmann bezwang im Auftaktspiel Schottland mit 5:1. Die Tore für Deutschland schossen Wirtz, Musiala, Füllkrug und Can; Havertz verwandelte einen Foul-Elfmeter. Die EM war am Abend in der Münchner Arena mit einer farbenfrohen Zeremonie eröffnet worden. Tänzer und Akrobaten zeigten große Banner mit der Aufschrift "Welcome to Germany", außerdem wurde ein Feuerwerk gezeigt. Der EM-Pokal wurde von Heidi Beckenbauer ins Stadion getragen, der Witwe der verstorbenen Fußball-Legende Franz Beckenbauer. In München hatten sich schon lange vor dem Spiel zehntausende Fans auf das Turnier eingestimmt. Wegen des großen Andrangs wurde erst der Marienplatz für weitere Besucher gesperrt, später die Fanzone im Olympiapark.

