Deutschland muss laut Studie bei Klimazielen zulegen

Gütersloh: Auf dem Weg zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens muss Deutschland wohl noch einige Anstrengungen unternehmen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass Deutschland im Vergleich von 30 Industriestaaten Platz sieben belegt, was seine klimapolitischen Vorgaben angeht. An der Spitze liegen Schweden, Dänemark und Finnland, außerdem Spanien. Sie alle haben nach Angaben der Wissenschaftler politisch klare Ziele und Strategien, um klimaneutral zu werden. Verglichen wurde, wie wirksam die politischen Ansätze sind, was Klimaschutz, die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft angeht. In Deutschland mangele es vor allem an der Modernisierung des Stromnetzes, außerdem komme man beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nicht schnell genug voran.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 08:00 Uhr