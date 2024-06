Deutschland ist wieder größtes Hopfengebiet

Wolnzach: Deutschland ist wieder die weltweite Nummer eins beim Hopfenanbau. Zum ersten Mal seit neun Jahren haben die Anbauflächen hierzulande diejenigen in den USA hinter sich gelassen. Das hat der Verband Deutscher Hopfenpflanzer mitgeteilt. Der Grund: Weil der Bierabsatz stagniert, schrumpfen die weltweiten Anbauflächen, in Deutschland allerdings langsamer. In Deutschland wird Hopfen noch auf rund 20.000 Hektar angebaut. Das weltweit größte Anbaugebiet ist die Hallertau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 14:00 Uhr