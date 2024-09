Deutschland gibt Ukraine 100 Millionen Euro an Winterhilfe

Chisinau: Deutschland wird der Ukraine für ihren Abwehrkampf gegen Russland weitere 100 Millionen Euro an Winterhilfe zur Verfügung stellen. Außenministerin Baerbock sagte am Rande eines Treffens zur Unterstützung der Republik Moldau, Russland plane erneut einen "Winterkrieg" mit dem Ziel, das Leben der Menschen in der Ukraine so furchtbar wie möglich zu machen. Laut Baerbock kann aufgrund der zerstörten Infrastruktur nicht genug Energie, Wasser und Wärme produziert werden. Auch in der vergangenen Nacht wurden aus der Ukraine wieder russische Angriffe auf die Stromversorgung gemeldet. Im Nordosten des Landes waren dadurch über 280.000 Haushalte ohne Elektrizität. Über dem Gebiet Sumy wurden nach Behördenangaben 16 russische Kampfdrohnen abgeschossen.

