Deutschland gibt Kulturgüter an indigene Kogui zurück

Bogota: Deutschland hat drei Kulturgüter an das indigene kolumbianische Volk der Kogui zurückgegeben. Umweltministerin Lemke überreichte die Gegenstände am Rande der UN-Artenschutzkonferenz im kolumbianischen Cali. Deutsche Archäologen hatten die Gegenstände vor mehr als 100 Jahren nach Deutschland gebracht, zuletzt befanden sie sich im Ethnologischen Museum in Berlin. Bereits im vergangenen Jahr hatte Deutschland zwei rituelle Masken an das Volk übergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 10:00 Uhr