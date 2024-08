Deutschland beendet Olympia im Medaillenspiegel auf Platz zehn

Paris: Das deutsche Team hat die Olympischen Spiele als zehntbeste Nation im Medaillenspiegel beendet. Das ist ein Platz schlechter als bei den vergangenen Spielen in Tokio vor drei Jahren. Die Sportlerinnen und Sportler gewannen diesmal 12 Goldmedaillen, 13-mal Silber und achtmal Bronze. Heute waren es zwei Silbermedaillen, die dazu kamen: Die Handball-Männer verloren 26 zu 39 gegen Weltmeister Dänemark. Ebenfalls Silber gewann Lea-Sophie Friedrich im Bahnrad-Sprint. Auf Platz eins im Medaillenspiegel liegen die USA, gefolgt von China und Japan. Die Abschlussfeier ist für 21 Uhr geplant. Für Aufsehen sorgte am Nachmittag ein Fassadenkletterer am Eiffelturm. Das Bauwerk wurde gesperrt. Die Polizei nahm den Kletterer fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 18:00 Uhr