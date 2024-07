Deutsches Olympiateam jubelt über zweite Goldmedaille

Paris: Das deutsche Olympia-Team feiert die zweite Goldmedaille. Vielseitigkeitsreiter Michael Jung blieb im abschließenden Springen in Versailles ohne Fehler und sicherte sich damit Rang eins. Für Jung ist es bereits die vierte Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Sideris Tasiadis aus Augsburg hat knapp eine Medaille verpasst. Im Canadier-Slalom wurde der 35-Jährige Vierter. Der französische Lokalmatador Nicolas Gestin holte Gold. Ebenso erging es gerade eben Freistilschwimmer Lukas Märtens. Nach Gold über 400 Meter am Samstag landete er über 200 Meter auf Rang fünf. - Beim Tennis hat Angelique Kerber das Achtelfinale erreicht. Im Mixed Doppel ist das deutsche Duo Laura Siegemund und Alexander Zverev ausgeschieden. Zverev tritt aber noch im Einzel an. Siegemund ist noch im Frauen-Doppel vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 21:00 Uhr