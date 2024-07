Deutscher Wetterdienst registriert Nässe-Rekord in Deutschland

Berlin: Deutschland hat den nassesten zwölfmonatigen Zeitraum seit Messbeginn erlebt. Der Deutsche Wetterdienst hat seine bundesweiten Messstationen ausgewertet und festgestellt: Noch nie seit 1881 gab es in Deutschland so niederschlagsreiche zusammenhängende zwölf Monate wie im Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024. In der Summe fielen in diesem Zeitraum über Deutschland rund 1.070 Liter pro Quadratmeter. Im Vergleich dazu beträgt der vieljährige Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 rund 789 Liter pro Quadratmeter im Jahr.

