Deutscher Fußball nimmt Abschied von Christoph Daum

Köln: Bei einer Trauerfeier haben sich Weggefährten, Freunde und Fans von Fußball-Trainer Christoph Daum verabschiedet. DFB-Präsident Neuendorf sagte in seiner Rede im Kölner Fußball-Stadion, Daums Leben sei "alles andere als langweilig gewesen". Der Verstorbene sei eine der schillernsten und spannendsten Charaktere des Fußballs in Deutschland gewesen, der stets das Unmögliche möglich machen wollte. Bei der Trauerfeier trat auch die Kölner Band Höhner auf. Als Trainer arbeitete Daum unter anderem in Köln, Stuttgart und Leverkusen. Ende August war er im Alter von 70 Jahren infolge einer Krebserkrankung gestorben.

