Deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal leicht geschrumpft

Wiesbaden: Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal wieder leicht geschrumpft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Vor allem die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen sowie in Bauten hätten abgenommen, hieß es. Ökonomen wiesen in ersten Reaktionen darauf hin, dass die Stimmungslage in den Unternehmen negativ sei. Die Signale stünden damit eher auf einem weiteren Verharren der Wirtschaft im Tief.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 19:45 Uhr