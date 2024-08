Deutsche Sportlerinnen gewinnen vier Medaillen bei Olympischen Spielen

Paris: Für das deutsche Team bei den Olympischen Spielen hat es am Abend weitere Medaillen gegeben: Schwimmerin Isabel Gose gewann über 1.500 Meter Freistil Bronze. Im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne holte die Augsburgerin Elena Lilik Silber im Canadier-Einer. Silber ging zuvor auch an die deutsche Judoka Miriam Butkereit und im Ruder-Finale holte der Doppelvierer der Frauen Bronze. Erfolgreich waren auch die deutschen Fußballerinnen. Sie haben nach einem 4:1-Sieg gegen Sambia das Viertelfinale erreicht. Dort trifft das DFB-Team am Samstag auf Kanada.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 06:00 Uhr