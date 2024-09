Deutsche Sportler holen weitere Medaillen bei den Paralympics

Zum Sport: Bei den Paralympics in Paris haben die deutschen Sportler sechs weitere Medaillen gewonnen. Am Abend sicherte sich Schwimmerin Tanja Scholz Silber über 50 Meter Freistil. Leichtathlet Johannes Floors wurde über 400 Meter Zweiter, Schwimmer Josia Topf vervollständigte seinen Medaillensatz als Dritter über 50 Meter Freistil. Weitere Bronzemedaillen gewannen die Dressurreiterinnen, Judoka Lennart Sass und die Tischtennisspielerin Juliane Wolf. Und zum Fußball: Heute Abend trifft die deutsche Nationalmannschaft in Düsseldorf auf Ungarn. Es ist die erste Partie in der neuen Saison der Nations-League und die erste ohne die langjährigen Topspieler Neuer, Kroos, Müller und Gündogan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 06:00 Uhr