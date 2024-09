Deutsche Sportler holen sieben Medaillen bei Paralympics

Paris: Bei den Paralympics gab es am vorletzten Tag sieben Medaillen für das deutsche Team. Tischtennisspielerin Sandra Mikolaschek erkämpfte die insgesamt zehnte Goldmedaille für Deutschland. Am Abend holte Gina Böttcher über 50 Meter Rücken Silber, Bronze ging an die Sprinterin Lindy Ave. Zuvor hatten die deutschen Rollstuhlbasketballer Bronze gewonnen. Die deutschen Dressurreiterinnen erreichten zwei Mal Silber und ein Mal Bronze.

