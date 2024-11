Deutsche Skispringer in Lillehammer erneut erfolgreich

Lillehammer: Beim Skispringen in Norwegen hat Katharina Schmid aus Oberstdorf den ersten Weltcup-Sieg seit anderthalb Jahren gefeiert. Nach Platz zwei gestern schaffte sie heute den Sprung ganz nach oben. Zweite wurde Selina Freitag aus Aue, die gestern auf Platz drei gelandet war. Bei den Männern errang Pius Paschke erneut einen Podestplatz. Nach seinem gestrigen Sieg in Lillehammer wurde er im zweiten Einzelspringen von der Großschanze Zweiter. Andreas Wellinger landete als Siebter ebenfalls in den TopTen.

