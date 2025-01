Deutsche Rüstungsexporte steigen auf Rekordwert

Berlin: Die deutschen Rüstungsexporte haben im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Die Bundesregierung genehmigte 2024 Ausfuhren von Kriegswaffen und militärischer Ausrüstung für mehr als 13 Milliarden Euro - so viel wie nie zuvor. Weit mehr als die Hälfte davon ging an die Ukraine. Die Zahlen gehen aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der BSW-Bundestagsabgeordneten Sevim Dağdelen hervor. SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihren Koalitionsverhandlungen eigentlich vorgenommen, die Rüstungsexporte einzudämmen. Vor allem der Krieg in der Ukraine hat den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 09:00 Uhr