Deutsche Handballer starten mit Sieg in die WM

Herning: Deutschlands Handballer sind mit einem mühevollen Arbeitssieg in die Weltmeisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann sein Auftaktspiel in der Gruppe A gegen Polen mit 35:28 (15:14). Bester deutscher Werfer im dänischen Herning war Renars Uscins mit zehn Toren. Spielmacher Juri Knorr, der fünfmal erfolgreich war, schied in der zweiten Halbzeit angeschlagen aus. Nächster Vorrundengegner der DHB-Auswahl ist am Freitag die Schweiz. Die Eidgenossen trennten sich in ihrem ersten Turnierspiel von Tschechien 17:17. Mit einem weiteren Sieg würde Deutschland vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde lösen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 00:00 Uhr