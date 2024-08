Deutsche Handballer gewinnen olympisches Silber

Paris: Der letzte Wettkampftag der Olympischen Spiele hat dem deutschen Team zwei weitere Medaillen beschert. In Kampf um den Turniersieg unterlagen die deutschen Handballer vor kurzem Weltmeister Dänemark mit 26 zu 39 und errangen olympisches Silber. Zuvor musste sich im Finale im Bahnrad-Sprint auch Lea Sophie Friedrich der Neuseeländerin Ellesse Andrews geschlagen geben. Ohne deutsche Medaille endete dagegen das Keirin der Männer. Beim Rennen um den Einzug ins Finale stürzte der deutsche Radsprinter Luca Friedrich und wurde dadurch Neunter. - Am Abend enden die Olympischen Spiele in Paris mit einer großen Abschiedsfeier. Geplant sind ein Feuerwerk und der Auftritt internationaler Musikstars.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 15:00 Uhr