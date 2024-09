Deutsche ernähren sich offenbar bewusster

Berlin: Die Verbraucher in Deutschland achten zunehmend auf Tierwohl und Regionalität. Das zeigt der aktuelle Ernährungsreport, den der zuständige Minister Özdemir vorgestellt hat. Ihm zufolge wollen die Menschen echte Wahlfreiheit und gute Qualität. 65 Prozent berücksichtigen demnach inzwischen das Tierwohllabel, 2015 waren es nur knapp die Hälfte. Auch das EU-Biosiegel hat an Bedeutung gewonnen. 37 Prozent gaben zudem an, dass der Nutri-Score ihre Kaufentscheidung beeinflusst. Der tägliche Fleischkonsum sinkt weiterhin, während mehr Menschen vegetarische und vegane Produkte kaufen. Der Ernährungsreport basiert auf der Befragung von über 1.000 Personen.

