Deutsche Bahn will offenbar Zugverbindungen streichen

Berlin: Die Deutsche Bahn präsentiert am Vormittag ihre Bilanz zum ersten Halbjahr. Medienberichten zufolge hat die Bahn in den ersten sechs Monaten des Jahres mehr als eine Milliarde Euro Verlust gemacht. Ein großer Teil entfällt demnach auf das marode Netz, in das Milliardensummen fließen. Zum Teil sei die Bahn allerdings in Vorleistung für den Bund gegangen, der am stärksten für die Netz-Investitionen aufkommen muss. Das Unternehmen selbst wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf die Pressekonferenz. Derweil berichten mehrere Medien, dass die Bahn ihr Angebot ausdünnen will. Betroffen seien vor allem weniger nachgefragte ICE- und IC-Verbindungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 07:00 Uhr