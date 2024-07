Deutsch-polnische Kabinettskonsultationen haben begonnen

Warschau: Bei den Regierungskonsultationen zwischen Polen und Deutschland haben beide Seiten einen "Aktionsplan" unterzeichnet. Er sieht vor, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeibehörden und Rettungsdienste ausgebaut werden soll. Zudem vereinbarten beide Seiten, sich auch in Rüstungs- und Verteidigungsfragen abzustimmen und zu unterstützen. Außerdem werde man gemeinsam an einer Modernisierung und Erweiterung der Europäischen Union arbeiten und die Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland unterstützen. Es ist das erste derartige Treffen seit sechs Jahren. Polens national-konservative Vorgängerregierung unter der PiS-Partei war in ihrer achtjährigen Regierungszeit demonstrativ auf Distanz zu Deutschland gegangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2024 11:45 Uhr