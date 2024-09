Dauerregen könnte Hochwasser nach Bayern bringen

München: Der Südosten Bayerns muss sich am Wochenende auf Dauerregen einstellen. Am stärksten betroffen sind laut Deutschem Wetterdienst voraussichtlich das Chiemgau, das Mangfallgebirge und das Berchtesgadener Land. In den Hochlagen der Alpen soll es zudem stark schneien. Die österreichischen Bundesbahnen haben deshalb eine Reisewarnung ausgegeben. Fahrgäste sollen nicht dringend notwendige Zugfahrten zwischen heute und Sonntag verschieben. In Polen und Tschechien bereiten sich die Behörden bereits auf Hochwasser vor. Eine Umfrage der Umweltbehörde, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, ergab derweil, dass mehr als drei Viertel der Kommunen in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren Extremwetterereignisse wie Starkregen, langanhaltende Hitze und Dürren erlebt haben. Nur etwa jede achte Kommune habe aber bisher ein Klimaanpassungskonzept, ein Viertel arbeitet nach eigenen Angaben gerade daran.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 13:00 Uhr