Das Wetter: Zunehmend bewölkt, am westlichen Alpenrand Schnee

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt, am westlichen Alpenrand Schneefall. Lebhafter Wind bei Temperaturen zwischen minus einem und plus vier Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall, Schneeverwehungen und bis zu 40 Zentimeter Neuschnee am westlichen Alpenrand und im Alpenvorland. Tiefstwerte in der Nacht bis minus fünf Grad. Bis Sonntag teils bewölkt, teils freundlich. Vereinzelt Schneeschauer. An den Alpen auch sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 15:00 Uhr