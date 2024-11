Das Wetter: Wolken, sonnige Abschnitte und etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und vereinzelten Schneeschauern, dabei sehr windig. Höchstwerte -1 bis +3 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen am westlichen Alpenrand und im westlichen Alpenvorland. In der Nacht Schnee im Süden, Tiefstwerte um -3 Grad. Morgen und am Samstag teils bewölkt, teils freundlich mit einzelnen Schneeschauern. Am Sonntag überwiegend freundlich, aber noch recht windig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 11:15 Uhr