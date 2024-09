Das Wetter: Wolken, Sonne und vereinzelt Regen, Höchstwerte 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist überwiegend bewölkt - sonnige Abschnitte gibt's am ehesten im Süden Bayerns. Von Westen her vereinzelt Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. In der Nacht im Norden Frankens zeitweise Regen, sonst nur einzelne Schauer bei Tiefstwerten zwischen 12 und 6 Grad. Morgen Wolken, sonnige Abschnitte und einzelne Schauer. Am Mittwoch und Donnerstag meist bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2024 14:45 Uhr