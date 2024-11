Das Wetter: Wolken, Sonne und etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: Bis zum Nachmittag kommt zwischen den Wolken auch mal die Sonne raus, es kann in Ostbayern etwas schneien. Später kommen mehr Wolken und am westlichen Alpenrand etwas Schnee. Es weht ein sehr lebhafter Wind bei Höchstwerten zwischen minus einem und plus drei Grad. In der Nacht in Nordbayern wenige, im Süden teils kräftige Schneefälle mit Straßenglätte. Tiefstwerte um -3 Grad. Bis Sonntag bleibt es teils freundlich, teils bewölkt mit Schnee.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 12:15 Uhr