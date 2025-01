Das Wetter: Wolken mit sonnigen Abschnitten, Höchstwerte 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Früh im Mittelgebirgsraum noch etwas Regen oder Schnee. Ansonsten wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, südlich der Donau öfter sonnig und an den Alpen föhnig. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Morgen ein Mix aus Wolken und Sonne, an den Alpen Föhn, in Unterfranken ist Regen möglich. Sonntag und Montag bewölkt und gebietsweise Regen, nur im Südosten sonnig. Höchstwerte am Samstag 7 bis 15, ab Sonntag maximal 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 06:00 Uhr