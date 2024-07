Das Wetter: Wechselnd bewölkt, örtlich Schauer, bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Tages mehr Wolken, vereinzelt Schauer und im westlichen Franken öfter Regen. Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. In der kommenden Nacht vielerorts Regen bei Werten um 12 Grad. Morgen meist stark bewölkt und örtlich gewittriger Regen. Am Donnerstag südlich der Donau sonnige Abschnitte, ansonsten bewölkt mit örtlichen Schauern oder Gewittern. Am Freitag meist trocken bei maximal 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 06:00 Uhr