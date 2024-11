Das Wetter: Warnung vor starkem Schneefall

Das Wetter in Bayern: Bis zum Nachmittag kommt zwischen den Wolken auch mal die Sonne raus, es kann in Ostbayern etwas schneien. Es weht ein lebhafter Wind bei Höchstwerten zwischen minus einem und plus drei Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den westlichen Alpenrand und das Alpenvorland ab dem Nachmittag bis morgen früh vor starkem Schneefall, Schneeverwehungen und bis zu 40 Zentimenter Neuschnee. Tiefstwerte in der Nacht bis minus drei Grad. Bis Sonntag bleibt es teils freundlich, teils bewölkt mit Schnee. An den Alpen auch länger sonnig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 13:45 Uhr