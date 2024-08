Das Wetter: Vielerorts sonnig, Höchstwerte 22 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: vielerorts sonnig, an den Alpen noch einige lockere Wolkenfelder. Temperaturen zwischen 22 und 29 Grad. In der klaren Nacht Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad. Morgen sonnig und 25 bis 32 Grad warm. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag keine wesentliche Änderung. Am Freitag recht freundlich, mit ganz vereinzelten Schauern und Gewittern, am ehesten in Nordbayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 16:00 Uhr