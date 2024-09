Das Wetter: Viel Regen - vor allem im Südsoten

Das Wetter in Bayern: Für den östlichen Alpenrand, dem angrenzenden Alpenvorland und dem Bayerischen Wald gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor heftigem Starkregen und Dauerregen. Ansonsten ist es zunächst teils sonnig, teils wolkig. Am Nachmittag und am Abend vor allem im Osten viel Regen. Höchstwerte zwischen 10 und 19 Grad. Morgen trüb mit teils länger anhaltenden Regenfällen. Am Dienstag Wolken und Schauer, am Mittwoch freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 12:00 Uhr