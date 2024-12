Das Wetter: Überwiegend bewölkt oder trüb bei -2 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es bewölkt oder trüb, die Sonne zeigt sich nur in den Alpen sowie in den Hochlagen des Bayerischen Waldes. Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad. In der Nacht ist es meist bewölkt oder neblig-trüb. Morgen im Gebirge wieder viel Sonne, ansonsten oft bewölkt. Am Wochenende ebenfalls trüb, besonders am Sonntag fällt teils Schnee oder Schneeregen bei minus 2 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 15:00 Uhr