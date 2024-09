Das Wetter: Sonne, Wolken, teils gewittrige Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bleibt es wechselnd bewölkt mit einzelnen, teils gewittrigen Schauern und lebhaftem Wind. Zwischendurch kommt auch die Sonne raus bei Werten zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht einige lokale Schauer, sonst trocken und zum Teil länger klar, Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen wird es meist freundlich, am Donnerstag regnerisch und am Freitag wechselhaft. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 16:00 Uhr