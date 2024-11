Das Wetter: Nur in Franken Wolken, sonst sonnig bei 8 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Osten sonnig, sonst wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Temperaturen zwischen 8 Grad am Fuße der Rhön und bis zu 18 Grad örtlich in Mittelfranken und am Alpenrand. Im Laufe der Nacht Regen bei Tiefstwerten von 8 bis 0 Grad. Die Aussichten: teils sonnig, teils bewölkt. Gelegentlich Regen. Tagestemperaturen 4 bis 11 Grad. In den Nächten 6 bis 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 15:00 Uhr