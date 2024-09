Das Wetter: Meist sonnig, örtlich gewittrig

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend vielerorts sonnig oder nur leicht bewölkt, nur vereinzelt Schauer und Gewitter, auch in der Nacht. Dann Tiefsttemperaturen um 15 Grad. Für Mittelfranken gilt aktuell eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern. Morgen wechselnd bewölkt, immer wieder Sonne, vor allem im Osten. Im Lauf des Tages von Westen wieder regnerisch und gewittrig. Höchstwerte 25 bis 31 Grad. Am Donnerstag erst oft trüb, später freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 18:00 Uhr