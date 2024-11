Das Wetter: Mehr Wolken als Sonne, örtlich noch Schneeschauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag mehr Wolken als Sonne. Vereinzelt Schneeschauer bei minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht von Nordwesten her gebietsweise Schnee und Abkühlung auf minus 5 bis plus 1 Grad. Vorsicht vor Straßenglätte. Morgen im Osten letzte Schneeschauer möglich, sonst weitgehend trocken. Höchstwerte maximal 5 Grad. Sonntag und Montag Sonne und Wolken, deutlich milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 15:00 Uhr