Das Wetter: In der Nacht zunehmend trocken, Tiefstwerte 8 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden meist trüb mit Regen, im Süden teils länger anhaltend. Im Laufe der Nacht lässt der Regen allmählich nach. Es kühlt ab auf 8 bis 4 Grad. Morgen in Unterfranken Sonne und Wolken; sonst überwiegend bewölkt und in Süd- und Ostbayern zunächst vereinzelt Regen. Sonntag und Montag weitgehend trocken, länger sonnig und deutlich milder. Zum Wochenstart Höchstwerte bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 17:00 Uhr