Das Wetter: In der Nacht vielerorts kräftiger Regen

Das Wetter in Bayern: Für Teile Nieder- und Oberbayerns sowie für die Kreise Cham und Ostallgäu gilt weiterhin eine Warnung vor starken Regenfällen. In der Nacht auch andernorts Regen, in den Alpen Schnee. In Unterfranken meist trocken. 8 bis 2 Grad. Am Tag vor allem im Süden und Südosten teils ergiebige Regenfälle. Am Nachmittag im Norden meist trocken. Am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt und im Südosten vereinzelt Niederschläge. Montag weitere Regenfälle. 6 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 23:00 Uhr