Das Wetter: In der Nacht vielerorts kräftiger Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend besonders im Osten und in Richtung Alpen Regen. Für das südliche Ober- und Niederbayern, den Alpenrand und den Bayerischer Wald gilt bis in die Nacht zum Sonntag eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen. In der Nacht in höheren Lagen der Alpen Schnee. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen vor allem im Norden Bayerns trocken, ansonsten weiter regnerisch. Höchsttemperaturen zwischen 6 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 17:00 Uhr