Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte +2 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt, von Nordwesten her Regenschauer, dabei windig. In der Nacht lässt der Regen nach und wird an den Alpen teils zu Schnee, Tiefstwerte +2 bis -2 Grad. Morgen einzelne Regen- oder Schneeschauer und etwas Sonne zwischendurch. Am Samstag südlich der Donau meist trocken, mitunter auch sonnig, ansonsten bewölkt und gebietsweise Regen. Am Sonntag ähnlich. Die Höchstwerte: 1 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 17:00 Uhr