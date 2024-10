Das Wetter in Bayern: Wolken und Schauer, 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt mit Schauern, an den Alpen und im Süden Niederbayerns kann es auch länger regnen. Die Höchstwerte liegen bei starkem bis stürmischem Wind zwischen 12 und 17 Grad. In der Nacht weitere Schauer bei Tiefstwerten um 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Die Sonne zeigt sich erst wieder morgen Nachmittag, am Samstag überwiegend freundlich, am Sonntag wieder Wolken und Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 06:00 Uhr