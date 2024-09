Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen, bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb mit teils länger anhaltendem Regen. Von den oberbayerischen Alpen bis ins südliche Niederbayern meist trocken und ab und zu Sonne. Vor allem im Norden recht windig bei maximal 16 bis 23 Grad. In der Nacht oft Regen bei Tiefstwerten um 12 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und im Laufe des Nachmittags von Südwesten her zeitweise Regen. Am Samstag unbeständig bei maximal 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 06:00 Uhr