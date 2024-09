Das Wetter in Bayern: Wolken, sonnige Abschnitte und etwas Regen bei 10 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten besonders in Richtung Alpen sowie im Osten. Von Westen her vereinzelt Regen. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 10 Grad. Die Aussichten: Auch morgen Wolken, sonnige Abschnitte und einzelne Schauer. Mittwoch und Donnerstag meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte bis 5, Höchstwerte bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 10:00 Uhr