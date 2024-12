Das Wetter in Bayern: Windig mit Regen und Schnee

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit Regen und Schnee, örtlich auch Gewitter. Sehr windig, im Alpenvorland stürmisch. Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad. Kommende Nacht nur noch vereinzelt Schnee, sonst aufklarend. Tiefstwerte um null Grad. Morgen unbeständig und zeitweise Schnee, in tiefen Lagen auch Regen; weiterhin sehr windig. An Heiligabend freundliche Abschnitte, im Süden gebietsweise Schnee. Am ersten Feiertag teils sonnig, teils bewölkt. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 15:00 Uhr