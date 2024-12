Das Wetter in Bayern: Windig mit Regen und Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt mit Regen-, später auch Schneeschauern, dabei sehr windig. Im Alpenvorland örtlich stürmische Böen. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Kommende Nacht wechselnd bewölkt, Tiefstwerte um null Grad. Morgen unbeständig und zeitweise Schnee oder Regen; weiter sehr windig. An Heiligabend im Süden gebietsweise Schnee, sonst auch freundliche Abschnitte. Am ersten Feiertag teils sonnig, teils bewölkt. Höchsttemperaturen zwischen -1 und +6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 12:00 Uhr