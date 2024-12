Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt mit Wind, an den Alpen Schnee

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, dazu lebhafter Wind, ab und zu auch Sonne. In der Nähe der Alpen auch Schnee. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad. Kommende Nacht teils wolkig, teils klar, im Südosten Nebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad, in einigen Alpentälern bis minus 11 Grad. Die Aussichten für die Feiertage: trocken und teils länger sonnig. Am Tag 0 bis 7 Grad. In den Nächten plus 3 bis minus 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 15:00 Uhr