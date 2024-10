Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, Höchstwerte 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In vielen Niederungen ist es teils länger trüb, am Nachmittag auch freundlich. In den Alpen und später auch im Alpenvorland scheint die Sonne. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen und am Samstag teils länger neblig-trüb, teils freundlich; in den Alpen sonnig. Am Sonntag dann in ganz Bayern viel Sonne bei Tagestemperaturen zwischen 8 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 11:00 Uhr